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Тоттенхэм близок к подписанию Кларка – игрок уже прошел медобследование

15:53 46 Читати українською
Тоттенхэм близок к подписанию Кларка – игрок уже прошел медобследование
Джек Кларк / Reuters

Вингер Лидса Джек Кларк находится в шаге от перехода в Тоттенхэм.

Джек Кларк в ближайшее время станет игроком Тоттенхэма, сообщает Guardian.

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Отмечается, что 18-летний футболист успешно прошел медицинское обследование. Сумма трансфера составит примерно 9,5 млн евро. В ближайшее время Кларк должен подписать контракт.

Добавим, что в сезоне 2018/19 Джек Кларк провел 25 матчей за Лидс, отметившись 2 голами и 2 ассист.

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