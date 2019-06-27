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Тоттенхем близький до підписання Кларка – гравець вже пройшов медобстеження

15:53 196 Читать на русском
Тоттенхем близький до підписання Кларка – гравець вже пройшов медобстеження
Джек Кларк / Reuters

Нападник Лідса Джек Кларк перебуває за крок від переходу в Тоттенхем.

Джек Кларк найближчим часом стане гравцем Тоттенхема, повідомляє Guardian.

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Відзначається, що 18-річний футболіст успішно пройшов медичне обстеження. Сума трансферу складе приблизно 9,5 млн євро. Найближчим часом Кларк повинен підписати контракт.

Додамо, що у сезоні 2018/19 Джек Кларк провів 25 матчів за Лідс, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

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Трансфери Джек Кларк Джек Кларк Тоттенхем Тоттенхем Англія Трансфери Чемпіонату Англії
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