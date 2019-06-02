Тоттенхэм – Ливерпуль: после финала Лиги чемпионов в Мадриде исчез 23-летний болельщик

Болельщик Ливерпуля Маколей Негус не выходит на связь с 1-го июня.

После финального поединка Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль со счетом 2:0 победил Тоттенхэм, исчез 23-летний болельщик "красных". Заметим, что финал проходил в Мадриде.

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Маколей Негус приехал на поединок вместе с отцом и братом. Семья планировала вернуться домой 2 июня, но после празднования победы Маколей перестал выходить на связь.

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Фанатские объединения Ливерпуля и Тоттенхэма участвуют в поисках пропавшего парня в Мадриде, сообщает Daily Star.