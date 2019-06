Тоттенхэм – Ливерпуль: после финала Лиги чемпионов в Мадриде исчез 23-летний болельщик

Болельщик Ливерпуля Маколей Негус не выходит на связь с 1-го июня.

После финального поединка Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль со счетом 2:0 победил Тоттенхэм, исчез 23-летний болельщик "красных". Заметим, что финал проходил в Мадриде.

Маколей Негус приехал на поединок вместе с отцом и братом. Семья планировала вернуться домой 2 июня, но после празднования победы Маколей перестал выходить на связь.

Фанатские объединения Ливерпуля и Тоттенхэма участвуют в поисках пропавшего парня в Мадриде, сообщает Daily Star.

Please get this to anyone you know who is in Madrid



Missing since last night no phone no money his names Macauley Negus if anyone knows where he is ring his mate Jacob on 07788265920 or send us a message and we’ll get you in touch



Thanks#LFC #MADRID pic.twitter.com/9h9Y4vJlyl