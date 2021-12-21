"Это точно не Динамо": Тотовицкий заявил, что уже договорился с новым клубом
16:46 - Читати українською
Бывший хавбек Десны Андрей Тотовицкий уже знает, где продолжит карьеру.
Сегодня черниговский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 28-летним полузащитником. Сам футболист уже знает, где продолжит карьеру.
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"С Десной закончился контракт, больше сказать нечего. С новой командой я уже определился. И это не Динамо", – сказал Тотовицкий в комментарии Tribuna.
К слову, в нынешнем сезоне УПЛ Тотовицкий провел 13 матчей, в которых отличился тремя голами и совершил столько же ассистов.
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