Сегодня черниговский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 28-летним полузащитником. Сам футболист уже знает, где продолжит карьеру.

Тотовицкий может присоединиться к Колосу

"С Десной закончился контракт, больше сказать нечего. С новой командой я уже определился. И это не Динамо", – сказал Тотовицкий в комментарии Tribuna.

К слову, в нынешнем сезоне УПЛ Тотовицкий провел 13 матчей, в которых отличился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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