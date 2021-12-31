Подопечные Клоппа с первых минут бросились на ворота соперника, однако голкипер "сорок" Дарлоу не собирался пропускать в этот вечер. Сначала он выиграл ближний бой у Салаха, затем парировал непростой удар Фирмино головой.

Ливерпуль не сумел дожать Ньюкасл – подопечные Клоппа во второй раз подряд потеряли очки с середняком

Ньюкасл отвечал редкими контратаками и стандартами, которые не слишком волновали Алиссона. Зато Мане уже должен был заносить мяч с нескольких сантиметров, но Шер в отчаянном прыжке спас хозяев. 0:0 – Ливерпуль впервые за сезон не смог забить и вынужден мириться со второй подряд потерей очков.