Тотальный нефарт Салаха, Мане и компании в видеообзоре матча Ньюкасл – Ливерпуль
09:38 - Читати українською
Ливерпуль расписал нулевую ничью с Ньюкаслом в 16 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча.
Подопечные Клоппа с первых минут бросились на ворота соперника, однако голкипер "сорок" Дарлоу не собирался пропускать в этот вечер. Сначала он выиграл ближний бой у Салаха, затем парировал непростой удар Фирмино головой.
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Ньюкасл отвечал редкими контратаками и стандартами, которые не слишком волновали Алиссона. Зато Мане уже должен был заносить мяч с нескольких сантиметров, но Шер в отчаянном прыжке спас хозяев. 0:0 – Ливерпуль впервые за сезон не смог забить и вынужден мириться со второй подряд потерей очков.
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