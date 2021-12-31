Підопічні Клоппа з перших хвилин кинулися на ворота суперника, однак голкіпер "сорок" Дарлоу не збирався пропускати у цей вечір. Спочатку він виграв ближній бій у Салаха, потім парирував непростий удар Фірміно головою.

Ліверпуль не зумів дотиснути Ньюкасл – підопічні Клоппа вдруге поспіль втратили очки з андердогом

Ньюкасл відповідав рідкісними контратаками та стандартами, які не надто хвилювали Аліссона. Натомість Мане вже повинен був заносити м'яч з кількох сантиметрів, але Шер у відчайдушному стрибку врятував господарів. 0:0 – Ліверпуль вперше за сезон не зміг забити і змушений миритися з другою поспіль втратою очок.