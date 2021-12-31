В рамках 16-го тура АПЛ Ньюкасл в родных стенах удержал ничью с Ливерпулем. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль в выездном поединке встречался с Ньюкаслом. Хотя мерсисайдцы потеряли два пункта в матче с Вест Бромвичем, но победа позволила бы им уверенно закрепиться на первом месте турнирной таблицы, поэтому "скаузеры" с первых минут встречи ринулись в атаку.

Несмотря на это, первый опасный момент в матче создали "сороки". На 10-й минуте Уилсон получил длинную навесную от Лонгстаффа, пробросил Филлипса, ворвался в штрафную и пробил – мяч рикошетом от защитника вышел на угловой. После этого хозяева создали еще один момент, однако и он закончился стандартом.

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"Скаузеры" и далее существенно преобладали во владении мячом (67/33) и в основном находились на половине поля соперника, но им никак не удавалось обострить ситуацию. Уже под занавес тайма Фирмино неожиданно выпрыгнул перед защитником и пробил головой – Дарлоу в невероятном прыжке вытащил удар.

После перерыва команды вышли на поле без замен. Мерсисайдцы продолжили контролировать мяч, а "сороки" выходили только на контратаках. После навеса с углового на 55-й Мане перспективно пробивал головой, но мяч пролетел мимо правой стойки.

В середине тайма Юрген Клопп бросил в бой свежие силы – на поле появились Вейналдум и Алькантара. На 68-й Фирмино пытался головой замкнуть навес со стандарта, однако тоже не попал в ворота. До конца матча "скаузеры" имели еще несколько шансов выйти вперед, но реализовать их так и не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал мировую – 0:0.

После этой ничьей Ливерпуль с 33-ю очками остался на первом месте турнирной таблицы (свой поединок еще не сыграл Манчестер Юнайтед, который может опередить мерсисайдцев по дополнительным показателям), а Ньюкасл с 19-ю пунктами поднялся на 14-ю строчку первенства.

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