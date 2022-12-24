Тотальный бан на 6 месяцев: ФИФА может жестко наказать лидеров сборной Уругвая за дикость на ЧМ-2022
Игроки сборной Уругвая могут изрядно пожалеть из-за своего поведения во время Мундиаля.
Нападающий Эдинсон Кавани и защитник Хосе Хименес рискуют получить 6 месяцев тотального отстранения от футбола, информирует AS.
Оба отметились отвратительным поведением после последнего матча группы ЧМ-2022 против Ганы. Уругвай выиграл поединок, но вылетел из турнира. Хименес сорвался на арбитрах и случайно ударил директора ФИФА, а взбешенный Кавани буквально снес монитор VAR. ФИФА намерена тщательно разобрать инцидент и объявить окончательное решение в феврале.
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Наказание зависит от классификации возбуждения. Если действия уругвайцев расценят как банальное "ненадлежащее поведение", то им будет выдана дисквалификация на несколько матчей сборных. Если же их признают виновными в умышленной "ненависти и насилии", следствием может стать полное отстранение от футбола на срок до 6 месяцев. В свое время суровость этого пункта ощутил другой уругваец – Луис Суарес. Нападающего забанили на 4 месяца за дерзкий укус Джорджо Кьеллини.
За ситуацией внимательно следят клубы игроков – Валенсия (Кавани) и Атлетико (Хименес). Вряд ли они будут рады потере важных исполнителей на длительный срок.
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