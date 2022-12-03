Команда Диего Алонсо победила Гану (2:0), но не смогла выйти в плей-офф Мундиаля после победы Южной Кореи над Португалией. Уругвайские футболисты не сумели справиться с эмоциями и нашли крайнего в лице арбитра, который, по их мнению, не назначил пенальти на фол против Эдинсона Кавани.

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В конце игры Хосе Мария Хименес пытался поговорить с рефери на повышенных тонах и при этом ударил локтем Колина Смита – директора ФИФА. Уругваец еще и не подбирал слова, выкрикивая оскорбительные вещи. "С*кины сыновья, стая воров", – эти слова 27-летнего Хименеса зафиксировала камера, сообщает TyC Sports.

Если ФИФА признает действия Хименеса нападением на официальное лицо, защитнику Атлетико грозит наказание в виде дисквалификации на 15 матчей, которая распространится и на клубные соревнования. Соответственно, Атлетико рискует надолго потерять своего игрока. Тем более, прецедент есть – в 2014 году Луис Суарес отбывал дисквалификацию в Барселоне за укус Джорджо Кьеллини на чемпионате мира.

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