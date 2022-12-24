Гравці збірної Уругваю можуть неабияк пошкодувати через свою поведінку під час Мундіалю.

Нападник Едінсон Кавані і захисник Хосе Хіменес ризикують отримати аж 6 місяців тотального відсторонення від футболу, інформує AS.

Обидва відзначилися огидною поведінкою після останнього матчу групи ЧС-2022 проти Гани. Уругвай виграв поєдинок, але вилетів з турніру. Хіменес зірвався на арбітрах і випадково вдарив директора ФІФА, а розлючений Кавані буквально зніс монітор VAR. ФІФА збирається ретельно розібрати інцидент і оголосити остаточне рішення у лютому.

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Покарання залежить від класифікації порушення. Якщо дії уругвайців розцінять як банальну "неналежну поведінку", то їм видадуть дискваліфікацію на кілька матчів збірних. Якщо ж їх визнають винними у навмисній "ненависті та насиллі", то наслідком може стати повне відсторонення від футболу на термін до 6 місяців. Свого часу суворість цього пункту відчув інший уругваєць – Луїс Суарес. Нападника забанили на 4 місяці за зухвалий укус Джорджо К'єлліні.

За ситуацією уважно стежать клуби гравців – Валенсія (Кавані) та Атлетіко (Хіменес). Навряд вони будуть раді втраті важливих виконавців на тривалий термін.

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