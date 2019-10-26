Тотальное уничтожение с хет-триками Варди и Переса в видеообзоре матча Саутгемптон – Лестер – 0:9

Лестер сравнял Саутгемптон с землей в стартовом матче 10 тура АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Судьба Саутгемптона была определена уже в первые 20 минут матча. Лестер молниеносно отгрузил три гола в ворота "святых", которые еще и остались в меньшинстве после удаления Бертранда.

Лестер в большинстве уничтожил Саутгемптон – "лисы" забили девять голов и вышли на второе место АПЛ

"Лисы" решили не останавливаться и продолжили свои развлечения. Джейми Варди и Айозе Перес отличились хет-триками, Мэддисон положил роскошный гол со штрафного и еще куча моментов, в которых спасал кипер "святых" Ганн или подопечные Брендана Роджерса просто были расслабленными.

Лестер остановился на девяти мячах и по крайней мере временно вырвался на вторую позицию АПЛ с 20 очками в активе, а Саутгемптон остался в зоне вылета.

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