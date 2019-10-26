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Тотальное уничтожение с хет-триками Варди и Переса в видеообзоре матча Саутгемптон – Лестер – 0:9

07:30 61 Читати українською
Тотальное уничтожение с хет-триками Варди и Переса в видеообзоре матча Саутгемптон – Лестер – 0:9
Варди и Перес / Твиттер Лестера

Лестер сравнял Саутгемптон с землей в стартовом матче 10 тура АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

13’ Райан Бертранд
 
Бен Чилвелл 10’
Юри Тилеманс 18’
Айозе Перес 19’
Айозе Перес 39’
Джейми Варди 45’
Айозе Перес 57’
Джейми Варди 59’
Джеймс Мэддисон 85’
Джейми Варди 90+3’
10’ Бен Чилвелл
13’ Райан Бертранд
18’ Юри Тилеманс
19’ Айозе Перес
39’ Айозе Перес
45’ Джейми Варди
57’ Айозе Перес
59’ Джейми Варди
85’ Джеймс Мэддисон
90+3’ Джейми Варди

Судьба Саутгемптона была определена уже в первые 20 минут матча. Лестер молниеносно отгрузил три гола в ворота "святых", которые еще и остались в меньшинстве после удаления Бертранда.

Лестер в большинстве уничтожил Саутгемптон – "лисы" забили девять голов и вышли на второе место АПЛ

"Лисы" решили не останавливаться и продолжили свои развлечения. Джейми Варди и Айозе Перес отличились хет-триками, Мэддисон положил роскошный гол со штрафного и еще куча моментов, в которых спасал кипер "святых" Ганн или подопечные Брендана Роджерса просто были расслабленными.

Лестер остановился на девяти мячах и по крайней мере временно вырвался на вторую позицию АПЛ с 20 очками в активе, а Саутгемптон остался в зоне вылета.

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