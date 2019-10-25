Лестер в большинстве уничтожил Саутгемптон – "лисы" забили девять голов и вышли на второе место АПЛ

В рамках премьерного матча 10-го тура чемпионата Англии Саутгемптон потерпел сокрушительное домашнее поражение от Лестера (0:9).

Лестер сразу со стартовым свистком захватил инициативу, а на 10-й минуте забил первый гол: Чилвелл выкатил передачу в штрафную на Варди, тот пробил в касание, голкипер парировал, а всё тот же Чилвелл сыграл на добивании – 1:0. Еще через две минуты арбитр Андре Маринер показал прямую красную хавбеку хозяев Бертрану, который прямой ногой въехал в Переса.

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Далее Лестер пошёл громить соперника. На 17-й минуте Тилеманс воспользовался отскоком и пробил с линии штрафной в левый нижний угол – 2:0. На 19-й после короткого обыгрыша с тем же Тилемансом на правом краю штрафной Перес выстрелил в ближний – 3:0. Через 20 минут Айозе оформил дубль, в касание замкнув шикарную подачу Чилвелла на дальнюю штангу, а перед свистком на перерыв пятый гол в ворота "святых" метров с восьми вколотил Варди.

Во втором тайме Лестер не останавливался. "Святым" удалось продержаться без пропущенных мячей всего 11 минут, после чего Барнс исполнин закидушку на лінію вратарской Пересу, а тот оформил хет-трик. Ещё через две минуты вторым голом отметился Варди, который ударом головой замкнул навес Чилвела – 0:7. На 85-й свое имя в протокол вписал и Мэддисон, который прямым ударом со штрафного попал в девятку ворот Саутгемптона, а уже в компенсированное время Варди с пенальти установил окончательный счёт встречи – 0:9!

Таким образом, Лестер набрал 20 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице – впрочем, в текущем туре "лис" может обойти Манчестер Сити. Саутгемптон, имея всего 8 зачётных баллов в активе, опустился в зону вылета.

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