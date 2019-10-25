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Лестер в большинстве уничтожил Саутгемптон – "лисы" забили девять голов и вышли на второе место АПЛ

25 октября 23:58 84 Читати українською
Лестер в большинстве уничтожил Саутгемптон – "лисы" забили девять голов и вышли на второе место АПЛ
Саутгемптон – Лестер – 0:9 / Premier League

В рамках премьерного матча 10-го тура чемпионата Англии Саутгемптон потерпел сокрушительное домашнее поражение от Лестера (0:9).

13’ Райан Бертранд
 
Бен Чилвелл 10’
Юри Тилеманс 18’
Айозе Перес 19’
Айозе Перес 39’
Джейми Варди 45’
Айозе Перес 57’
Джейми Варди 59’
Джеймс Мэддисон 85’
Джейми Варди 90+3’
10’ Бен Чилвелл
13’ Райан Бертранд
18’ Юри Тилеманс
19’ Айозе Перес
39’ Айозе Перес
45’ Джейми Варди
57’ Айозе Перес
59’ Джейми Варди
85’ Джеймс Мэддисон
90+3’ Джейми Варди

Лестер сразу со стартовым свистком захватил инициативу, а на 10-й минуте забил первый гол: Чилвелл выкатил передачу в штрафную на Варди, тот пробил в касание, голкипер парировал, а всё тот же Чилвелл сыграл на добивании – 1:0. Еще через две минуты арбитр Андре Маринер показал прямую красную хавбеку хозяев Бертрану, который прямой ногой въехал в Переса.

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Далее Лестер пошёл громить соперника. На 17-й минуте Тилеманс воспользовался отскоком и пробил с линии штрафной в левый нижний угол – 2:0. На 19-й после короткого обыгрыша с тем же Тилемансом на правом краю штрафной Перес выстрелил в ближний – 3:0. Через 20 минут Айозе оформил дубль, в касание замкнув шикарную подачу Чилвелла на дальнюю штангу, а перед свистком на перерыв пятый гол в ворота "святых" метров с восьми вколотил Варди.

Во втором тайме Лестер не останавливался. "Святым" удалось продержаться без пропущенных мячей всего 11 минут, после чего Барнс исполнин закидушку на лінію вратарской Пересу, а тот оформил хет-трик. Ещё через две минуты вторым голом отметился Варди, который ударом головой замкнул навес Чилвела – 0:7. На 85-й свое имя в протокол вписал и Мэддисон, который прямым ударом со штрафного попал в девятку ворот Саутгемптона, а уже в компенсированное время Варди с пенальти установил окончательный счёт встречи – 0:9!

Таким образом, Лестер набрал 20 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице – впрочем, в текущем туре "лис" может обойти Манчестер Сити. Саутгемптон, имея всего 8 зачётных баллов в активе, опустился в зону вылета.

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Англия Саутгемптон Саутгемптон Лестер Сити Лестер Сити Саутгемптон - Лестер Сити
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