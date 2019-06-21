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Торрес объявил о завершении карьеры

09:56 135 Читати українською
Торрес объявил о завершении карьеры
Фернандо Торрес / Reuters

Экс-форвард Атлетико и сборной Испании Фернандо Торрес решил завершить карьеру игрока.

Нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении футбольной карьеры, о чем сообщил в своем твиттере.

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"После 18 замечательных лет пора завершить мою игровую карьеру", – говорится в сообщении. Подробности этого решения Торрес сообщит на специальной пресс-конференции в Токио, где выступал в последнее время за Саган Тосу.

В общем, Торрес провел 706 матчей за свою клубную карьеру, настреляв 252 гола и отдав 73 голевых передачи. Форвард выступал за такие клубы, как Атлетико, Ливерпуль, Челси, Милан.

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