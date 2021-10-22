В премьерном матче 9-го тура Серии А Торино принимал в родных стенах Дженоа, пытаясь прервать 4-матчевую безвыигрышную серию. Генуэзцы имели те же задачи, только они не побеждали в течение 5-ти поединков. Словом, ничья никого не устраивала. В первом тайме мотивация хозяев оказалась сильнее: на 14-й минуте Санабрия вывел "быков" вперёд, замкнув навес Ансальди на линию вратарской ударом головой в противоход киперу, а на 31-й он же ассистировал Побега в контратаке – Томмазо реализовал выход один-на глаз. 2:0.

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На 60-й минуте туринцы ещё и третий гол забили, однако его не засчитали из-за офсайда. Казалось, что Дженоа обречён, но на 69-й Дестро возродил интригу, открывшись между центрбеками и переиграв голкипера – 2:1! На 77-й минуте Торино восстановил свой гандикап усилиями Брекало, которому удалось замкнуть прострел от Прата, однако радость хозяев была недолгой – всего через три минуты Кайседо добавил к ассисту гол, забив в пустые ворота после вбегания Каллона на правый край штрафной. 3:2! К сожалению для "грифонов", этот гол оказался последним. Торино празднует тяжёлую победу.

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