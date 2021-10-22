У прем'єрному матчі 9-го туру Серії А Торіно приймав у рідних стінах Дженоа, намагаючись перервати 4-матчеву безвиграшну серію. Генуезці мали ті ж завдання, тільки вони не перемагали протягом 5-ти поєдинків. Словом, нічия нікого не влаштовувала. В першому таймі мотивація господарів виявилась сильнішою: на 14-й хвилині Санабрія вивів "биків" уперед, замкнувши навіс Ансальді на лінію воротарського ударом головою в протихід, а на 31-й він же асистував Побега в контратаці – Томмазо реалізував вихід віч-на-віч. 2:0.

Будинок Дибали пограбували – зловмисникам не завадив охоронець

На 60-й хвилині туринці ще й третій гол забили, однак його не зарахували через офсайд. Здавалося, що Дженоа приречений, однак на 69-й Дестро відродив інтригу, відкрившись між центрбеками й перегравши голкіпера – 2:1! На 77-й хвилині Торіно відновив гандикап зусиллями Брекало, якому вдалося замкнути простріл від Прата, однак радість була недовгою – всього через три хвилини Кайседо додав до асисту гол, забивши у порожні ворота після вривання Каллону на правий край штрафного. 3:2! На жаль для "грифонів", цей гол виявився останнім. Торіно святкує важку перемогу.

Ель Класіко після української розминки, доленосні дербі Сульшера і Моурінью + ще 4 топ-битви – анонс казкового вікенду