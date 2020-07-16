Торино разгромил Дженоа: 33-й тур Серии А, матчи четверга

Состоялись очередные матчи 33-го тура Серии А. Читайте отчет поединков чемпионата Италии на сайте Футбол 24.

Чемпионат Италии 2019/20, 33-й тур

Торино – Дженоа – 3:0

Голы: Бремер, 32, Лукич, 76, Белотти, 90

СПАЛ – Интер – начало матча в 22:45

Торино не оставил шансов Дженоа. Первый тайм туринцы выиграли минимально благодаря голу Бремера. А во второй половине Белотти потянул "быков" за собой, сначала ассистировав Лукичу (отметим классный удар серба в девятку), а затем мощным ударом в верхний угол прошил Перина.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ