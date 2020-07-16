Торіно розгромив Дженоа: 33-й тур Серії А, матчі четверга

Відбулись чергові матчі 33-го туру Серії А. Читайте звіт поєдинків чемпіонату Італії на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Італії 2019/20, 33-й тур

Торіно – Дженоа – 3:0

Голи: Бремер, 32, Лукіч, 76, Белотті, 90

СПАЛ – Інтер – початок поєдинку о 22:45

Торіно не залишив шансів Дженоа. Перший тайм туринці виграли мінімально завдяки голу Бремера. А у другій половині Белотті потягнув "биків" за собою, спочатку асистувавши Лукічу (відзначимо класний удар серба в дев'ятку), а потім потужним ударом у верхній кут прошив Періна.

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