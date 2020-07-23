"Только о Луческу мне не говорите": Буряк скептически оценил возможность приглашения в Динамо иностранного тренера

"Не стоит верить сплетням. У наиболее именитого клуба на постсоветском пространстве есть традиции, которые нужно уважать. Сейчас мы живем не в лучшее время. Не каждый футболист даже за большие деньги приедет играть в Украине, учитывая политическую ситуацию. Но возвращаясь к вопросу тренера, опять-таки скажу – это прерогатива президента клуба.

Луческу согласился возглавить Динамо – стороны согласовали финансовые детали, – СМИ

Иностранцы? О каком иностранном специалисте вы говорите? О хорвате, сербе, румыне. Только о Луческу мне не говорите... Бьелица? Где гарантии того, что этот специалист даст новый толчок команде? В Динамо сейчас в основном выступают воспитанники своей школы или игроки, которые клубу по карману. В нынешней ситуации ни один тренер не скажет, что он сейчас придет, сразу выигрывает чемпионат и хорошо выступит в Лиге чемпионов", – подытожил Буряк в комментарии Команда№1.

Напомним, 20 июля весь тренерский штаб киевского Динамо во главе с Алексеем Михайличенко был отправлен в отставку. Последней каплей для президента "бело-синих" Игоря Суркиса стало поражение в 32 туре УПЛ от Колоса (0:2).

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