"Тільки про Луческу мені не кажіть": Буряк скептично оцінив можливість запрошення в Динамо іноземного тренера

"Не варто вірити пліткам. У найбільш іменитого клубу на пострадянському просторі є традиції, які потрібно поважати. Зараз ми живемо не в найкращий час. Не кожен футболіст навіть за великі гроші приїде грати в Україну, з огляду на політичну ситуацію. Але повертаючись до питання тренера, знову-таки скажу – це прерогатива президента клубу.

Луческу погодився очолити Динамо – сторони узгодили фінансові деталі, – ЗМІ

Іноземці? Про якого іноземного фахівця ви говорите? Про хорвата, серба, румуна. Тільки про Луческу мені не кажіть... Б'єліца? Де гарантії того, що цей фахівець дасть новий поштовх команді? У Динамо зараз здебільшого виступають вихованці своєї школи або гравці, які клубу по кишені. У нинішній ситуації жоден тренер не скаже, що він зараз прийде, відразу виграє чемпіонат і добре виступить в Лізі чемпіонів", – підсумував Буряк в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, 20 липня весь тренерський штаб київського Динамо на чолі з Олексієм Михайличенком було відправлено у відставку. Останньою краплею для президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса стала поразка в 32 турі УПЛ від Колоса (0:2).

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