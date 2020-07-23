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"Тільки про Луческу мені не кажіть": Буряк скептично оцінив можливість запрошення в Динамо іноземного тренера

13:39 - Читать на русском
"Тільки про Луческу мені не кажіть": Буряк скептично оцінив можливість запрошення в Динамо іноземного тренера
Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Легенда Динамо Леонід Буряк радить клубу не поспішати з призначенням нового тренера.

"Не варто вірити пліткам. У найбільш іменитого клубу на пострадянському просторі є традиції, які потрібно поважати. Зараз ми живемо не в найкращий час. Не кожен футболіст навіть за великі гроші приїде грати в Україну, з огляду на політичну ситуацію. Але повертаючись до питання тренера, знову-таки скажу – це прерогатива президента клубу.

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Іноземці? Про якого іноземного фахівця ви говорите? Про хорвата, серба, румуна. Тільки про Луческу мені не кажіть... Б'єліца? Де гарантії того, що цей фахівець дасть новий поштовх команді? У Динамо зараз здебільшого виступають вихованці своєї школи або гравці, які клубу по кишені. У нинішній ситуації жоден тренер не скаже, що він зараз прийде, відразу виграє чемпіонат і добре виступить в Лізі чемпіонів", – підсумував Буряк в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, 20 липня весь тренерський штаб київського Динамо на чолі з Олексієм Михайличенком було відправлено у відставку. Останньою краплею для президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса стала поразка в 32 турі УПЛ від Колоса (0:2).

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Леонід Буряк
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