Сборная Франции неожиданно проиграла в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира Тунису (0:1). После досрочного выхода в плей-офф Дидье Дешам позволил себе провести эксперименты с составом – в частности тренер выпустил номинального полузащитника Камавинга на позицию левого защитника.

Франция сконфузилась в матче с Тунисом, который драматически покидает ЧМ-2022 – провальная революция Дешама

Единственный гол в матче забил Вахби Хазри, который впервые на этом турнире в Катаре вышел на поле в стартовом составе. Наверняка тренер сборной Туниса Джалел Кадри сейчас жалеет о том, что оставлял своего лидера в запасе в двух первых матчах на ЧМ-2022.