Збірна Франції неочікувано програла у матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату світу Тунісу (0:1). Після дострокового виходу до плей-офф Дідьє Дешам дозволив собі провести експерименти зі складом – зокрема тренер випустив номінального півзахисника Камавінга на позицію лівого захисника.

Франція сконфузилась у матчі з Тунісом, який драматично покидає ЧС-2022 – провальна революція Дешама

Єдиний гол у матчі забив Вахбі Хазрі, який уперше на цьому турнірі у Катарі вийшов на поле у ​​стартовому складі. Напевно, тренер збірної Тунісу Джалел Кадрі зараз шкодує про те, що залишав свого лідера в запасі в двох перших матчах на ЧС-2022.