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Тлумак рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом – наставник Волыни сдал два положительных теста

14:03 - Читати українською
Тлумак рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом – наставник Волыни сдал два положительных теста
Андрей Тлумак / фото: Волынь

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак подтвердил, что заразился COVID-19. Специалист находится на самоизоляции.

Именно это стало причиной отсутствия наставника лучан на выездном матче 20-го тура Первой лиги, в котором Волынь уступила Черноморцу со счетом 2:5.

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"Мне трудно говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении", – сказал Тлумак в комментарии FootBoom.

К слову, еще до игры с Черноморцем в луцком клубе заявляли о двух случаях заражения коронавирусом у представителей тренерского штаба, имена больных не назывались. Вместе с Тлумаком выезд в Одессу пропустил его ассистент Андрей Сапуга.

После поражения от Черноморца Волынь опустилась на пятое место в турнирной таблице Первой лиги. 30 июня луцкая команда должна сыграть с Оболонью-Бровар.

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Теги
Волынь Волынь Первая лига Андрей Андрей Тлумак коронавирус
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