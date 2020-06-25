Первая лига: Черноморец в дебютном матче Ковальца разбомбил Волынь в матче с семью голами

Первая лига вернулась после карантина поединками 20-го тура. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 20 тур

Балканы – Черкащина – 1:0

Гол: Фаюк, 86

Удаления: Юречко, 68 – Лухтанов, 72

Чорноморец – Волынь – 5:2

Голы: Авагимян, 44, Клименко, 48(п), 85, Янаков, 74, Яловенко, 86 – Волошинович, 18, Климец, 86

Удаление: Цюпа, 47 (В)

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В стартовом матче игрового дня встречались аутсайдеры первенства. Черкащина проиграла уже седьмой матч подряд, а в последний раз побеждала вообще еще в августе 2019 года. Балканы прервали свою безвыигрышную серию из 9 матчей и отдалились от зоны вылета на 6 очков.

Волынь имела шанс единолично возглавить таблицу, но для этого нужно было побеждать Черноморец. Одесситы проводили первый матч под руководством Сергея Ковальца. Лучане быстро открыли счет, но этим только разозлили "моряков". Хозяева отправили аж пять мячей в ворота Сергея Литовченко и только после этого позволили Волыни отличиться еще раз. Заметим, что гости почти весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Цюпы. В конце концов, Волынь осталась на пятом месте в двух очках отставания от лидера, а Черноморец (25 пунктов) – десятый.