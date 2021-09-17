Бывший голкипер львовских Карпат, луганской Зари и ряда других команд Андрей Тлумак поделился эмоциями от фиаско команды Виктора Скрипника в стартовом туре Лиги конференций.

"Говорят, что каждый молодой вратарь должен пропустить определенное количество "бабочек". Будем считать, что свое 21-летний Дмитрий Мацапура вчера уже пропустил.

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В эпизоде, когда хозяева открывали счет, он опрометчиво сыграл на выходе, а когда Заря пропускала третий мяч, то неудачно отпасовал защитнику. Не знаю, как сложится дальнейшая судьба Мацапуры в Заре, но каждая уважающая себя команда, как правило, оперативно реагирует на промахи вратаря.

Припоминается, когда в 2007 году в знаменитом матче Кубка УЕФА Шахтер – Севилья на последних секундах основного времени вратарь испанцев Андрес Палоп сравнял счет, воспользовавшись нерешительностью его донецкого коллеги Богдана Шуста, то в Шахтере сразу потеряли интерес к своему голкиперу.

Впрочем, я не собираюсь винить во всех бедах Зари Мацапуру. Плохо сыграла вся команда. Создавалось впечатление, что луганчане были уверены, что смогут победить на классе и особо себя не утруждали. Но не тут то было. Оказалось, что хозяева по уровню подготовки мало в чем уступают, а по самоотдаче – значительно превосходят. Это и помогло норвежцам отпраздновать эффектную викторию", – заявил Тлумак в комментарии Metaratings.

Напомним, что луганчане уступили Будё-Глимт на выезде, пропустив три мяча на старте второй половины. Единственный гол в составе Зари провел Артем Громов.

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