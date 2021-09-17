Колишній голкіпер львівських Карпат, луганської Зорі та низки інших команд Андрій Тлумак поділився емоціями від фіаско команди Віктора Скрипника в стартовому турі Ліги конференцій.

"Кажуть, що кожен молодий воротар повинен пропустити певну кількість "метеликів". Будемо вважати, що своє 21-річний Дмитро Мацапура вчора вже пропустив.

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В епізоді, коли господарі відкривали рахунок, він необачно зіграв на виході, а коли Зоря пропускала третій м'яч, то невдало відпасував захиснику. Не знаю, як складеться подальша доля Мацапури в Зорі, але кожна команда, що себе поважає, як правило, оперативно реагує на промахи воротаря.

Пригадується, коли в 2007 році в знаменитому матчі Кубка УЄФА Шахтар – Севілья на останніх секундах основного часу воротар іспанців Андрес Палоп зрівняв рахунок, скориставшись нерішучістю його донецького колеги Богдана Шуста, то в Шахтарі відразу втратили інтерес до свого голкіпера.

Втім, я не збираюся звинувачувати у всіх бідах Зорі Мацапуру. Погано зіграла вся команда. Складалося враження, що луганці були впевнені, що зможуть перемогти на класі і особливо себе не обтяжували. Де там. Виявилося, що господарі за рівнем підготовки мало в чому поступаються, а по самовіддачі – значно перевершують. Це і допомогло норвежцям відсвяткувати ефектну вікторію", – заявив Тлумак у коментарі Metaratings.

Нагадаємо, що луганці поступилися Буде-Глімт на виїзді, пропустивши три м'ячі на старті другої половини. Єдиний гол у складі Зорі провів Артем Громов.

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