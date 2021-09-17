"Это просто катастрофа. Всего за год Заря из команды, которая играла в футбол, превратилась в команду, которая пытается мешать играть соперникам.

Будё-Глимт – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча

Сейчас всех собак начнут вешать на тренера. А кто не смог продлить контракты с основными игроками, которые определяли игру команды и пришли вместе с тренером? Кто оставил команду с одним опытным игроком, который даже залечить травмы не успевает?

Ах, да это же суперталантливые, суперкреативные, суперчестные, да и вообще во всем супер, супер, супер... " – написал функционер в своем Facebook.

Напомним, что после ухода Рафаилова текущими делами луганчан занимается новый гендиректор – Станислав Оганов.

Заря проиграла Буде-Глимту в дебютном матче Лиги конференций – тактический крах луганчан и триумф системы над хаосом