Будё-Глимт – Заря: Рафаилов нашел виновника провала луганчан – это не Скрипник
Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов эмоционально прокомментировал норвежское фиаско родной команды в Лиге конференций.
"Это просто катастрофа. Всего за год Заря из команды, которая играла в футбол, превратилась в команду, которая пытается мешать играть соперникам.
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Сейчас всех собак начнут вешать на тренера. А кто не смог продлить контракты с основными игроками, которые определяли игру команды и пришли вместе с тренером? Кто оставил команду с одним опытным игроком, который даже залечить травмы не успевает?
Ах, да это же суперталантливые, суперкреативные, суперчестные, да и вообще во всем супер, супер, супер... " – написал функционер в своем Facebook.
Напомним, что после ухода Рафаилова текущими делами луганчан занимается новый гендиректор – Станислав Оганов.
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