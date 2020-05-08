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Юрий Ткачук разорвал контракт с вице-чемпионом Эстонии

14:35 14 Читати українською
Юрий Ткачук разорвал контракт с вице-чемпионом Эстонии
Юрий Ткачук (справа) / Сайт Левадии

Украинский хавбек Юрий Ткачук завершил свои выступления в составе Левадии.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, информирует Facebook эстонского клуба.

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Ткачук перешел из Карпат в Левадию на правах аренды зимой 2018-го, а затем подписал полноценное соглашение. За два года украинец провел 60 матчей в чемпионате Эстонии, в которых отличился 3 голами и 11 ассистами. Вместе с Левадией он дважды выигрывал серебряные медали первенства.

Напомним, Ткачук воспитывался в академии Металлиста, после чего был не слишком удачный опыт в Испании и двух львовских командах – Карпатах и Рухе.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Мир Юрий Ткачук Юрий Ткачук Левадия Левадия
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