На прошлых выходных Интер играл на выезде с Ювентусом, на следующих команде Симоне Индзаги придётся сыграть в гостях с Наполи. И между этими двумя суперматчами "нерадзурри" предстояло сразиться в Португалии с Бенфикой. Учитывая, что миланская команда уже гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, Индзаги решил сыграть эту встречу резервным составом.

Трубин пропустил от Интера трижды – Бенфика потеряла преимущество 3:0 в драме с удалением под ливнем

Так, с первых минут на поле появились такие игроки, как Аудеро, Биссек, Карлос Аугусто, Классен, Асллани, Санчес и Арнаутович. И по итогам первого тайма Бенфика громила "нерадзурри" со счётом 3:0 – бывший игрок Интера Жоау Мариу оформил хет-трик! Но гораздо сильнее удивила способность Интера держать удар. После перерыва миланцам с помощью замен на усиление состава удалось отыграться: своё непосредственное задание выполнили форварды Арнаутович и Санчес, ещё один раз огорчить Анатолия Трубина удалось Фраттези.