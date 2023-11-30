У жеребкуванні 1/8 фіналу Кубка Португалії взяли участь дев'ять клубів елітного дивізіону, шість клубів другого дивізіону і один – третього. Процес жеребкування був "вільним": команди не були розділені на сіяних і несіяних.

Камбек проти Трубіна у відеоогляді матчу Бенфіка – Інтер – 3:3

Як інформує Mais Futebol, Бенфіці дісталася Брага, яка в цьому розіграші Ліги чемпіонів посідає третє місце в групі з Реалом і Наполі. "Каноніри" забили у ворота "вершкових" в очних зустрічах (1:2, 0:3).

"Орли" приймуть Брагу на своєму полі, матчі цієї стадії Кубка складаються з одного матчу.

Порту зіграє на виїзді з Ешторілом, а Спортінг прийме на своєму полі Тонделу. Матчі заплановані на 9-11 січня 2024 року.

Трубін пропустив від Інтера тричі – Бенфіка втратила перевагу 3:0 у драмі з вилученням під зливою