Поединок Бенфика – Интер, как и онлайн-трансляция на Футбол 24, начался в 22:00 по Киеву. Последняя команда группы D принимала вторую, которая уже досрочно, только по итогам четырех матчей, гарантировала себе путевку в 1/8 финала ЛЧ. Вместо этого Бенфика, проигравшая все предыдущие встречи и получившая кругленький ноль очков, еще могла зацепиться за Лигу Европы – у Зальцбурга было на три балла больше. Для начала предстояло обязательно побеждать Интер, а в последнем туре бить австрийцев на их поле. Ситуация для команды Анатолия Трубина очень сложная, но не безнадежная.

Симоне Индзаги, несмотря на уверения, что для Интера важно финишировать на первой строчке квартета, выпустил наполовину резервный состав, существенно упростив задачу хозяевам. Бенфика сразу взялась за плотный прессинг и атаки обоими флангами. И уже на 5-й минуте защита итальянцев рассыпалась. Каспер Тенгстедт удобно скинул головой под удар Жоао Мариу, а тот с отскоком от газона попал точно в угол. Правда, латвийская бригада арбитров поначалу ошибочно зафиксировала офсайд, но VAR вернул справедливость на поле – 1:0.

Интер огрызнулся ударом Асслани из-за пределов штрафной – Трубин впервые вступил в игру, четко зафиксировав мяч в руках. А на 13-й минуте снова сработала связка Тенгстедт-Мариу. Каспер запрессинговал Асслани, отобрал мяч и прострелил параллельно линии ворот, где уже ждал Жоао, спокойно расстрелявший бедного Аудеро – 2:0. Добивать гостей мог Ди Мария, через 10 минут роскошно стрелявший с лета, находясь в 25 метрах от ворот – пуля пролетела рядом с крестовиной. Главный момент Интера в первом тайме упустил Арнаутович, которого Фраттези вывел на свидание с украинским голкипером. Трубин вовремя вышел из ворот и эффектно в шпагате парировал удар форварда.

Наконец, на 34-й минуте Жоао Мариу оформил хет-трик. Ассистировал ему, конечно, Тенгстедт. После удобной передачи датского нападающего Мариу буквально забежал с мячом в ворота. Как тут не вспомнить, что еще несколько лет назад главный герой первого тайма выступал за… Интер!

Неизвестно, что сказал своим подопечным Индзаги в раздевалке. Но на второй тайм вышел тот же состав – без замен. И сразу Бенфике стало не по себе. Трубин потянул с ближнего угла мощный удар Аугусто. На 51-й минуте Алексис стрелял со штрафного под перекладину – украинец снова перевел на угловой. Но подача этого углового стала для хозяев роковой. Выше всех выпрыгнул Биссек и головой направил мяч в угол ворот, а Трубин парировал его прямо на ногу Арнаутовичу. Правда, и здесь пришлось вмешиваться VAR, потому что латвийские судьи сначала зафиксировали офсайд у австрийского форварда – 3:1.

Пока "орлы" приходили в сознание, Интер забил снова. Роскошная подача с левого фланга, Фраттези позволили сложиться и нанести эффектный удар боковыми ножницами – 3:2. До финального свистка – более получаса, а интрига вот так внезапно достигла апогея.

У Бенфики был только один шанс снова вернуться в игру. На 64-й Тенгстедт не очень удобно обработал мяч, хотя находился в расстрельной позиции. Его удар успел накрыть Биссек. Ну а дальше на поле появился свежий Маркус Тюрам, практически сразу заработавший пенальти. Это Отаменди наступил ему на ногу в пределах штрафной зоны – VAR лишь подтвердил законность наказания. Алексис четко развел мяч и Трубина по разным углам – 3:3!

Над Эштадиу да Луж пошел дождь, который вскоре превратился в обильный ливень. На 83-й минуте Ди Мария отлично пробил издалека – Аудеро кончиками пальцев вытащил мяч из-под перекладины. А дальше хозяева остались в меньшинстве. VAR посмотрел отложенный фол Антонио Силвы против Бареллы, а рефери Треймонис сменил желтую карточку на красную. И все же Бенфика бежала в атаку. Рафа Силва за минуту до завершения основного времени пробил в дальний угол – неточно.

Целых 9 минут добавил арбитр! В полных складах хозяева имели бы счастье сразиться за столь желанную победу. Но временем попытался воспользоваться Интер. На 90+5 Барелла расстреливал ворота без шансов для Трубина – нашего кипера спас каркас.

В параллельном матче Зальцбург расписал нулевую ничью в Сан-Себастьяне. А это значит, что в последнем туре Бенфике нужно не только побеждать в Австрии, но и делать это с разгромным счетом.

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