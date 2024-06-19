Последний бой 1 тура. Турция чудом удержала победу над Грузией в группе F. Настало время одного из фаворитов. Матч, как и онлайн-трансляция Португалия – Чехия на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Хорошее агрессивное начало от команды Гашека. Первый удар после вхождения Павела Шульца в штрафную. Заблокировали, но неплохая смелая попытка получилась. Португалия ответила эффектными финтами Леау на левом фланге. Роналду замыкал навес Рафаэля, но слишком уж импозантно – мимо.

Португалия – Чехия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024

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Насыщенная оборона в две линии по 4 солдата (моментами даже 6 в задней линии), плюс оба форварда тоже отрабатывают. Очень много труда вкладывает Чехия в игру против мяча. Качественно замыкают португальцы в штрафной. Поэтому, когда центрбек Диаш набегает под удар метров с 25, просто некому выскочить на него, но Рубен и так находит блок. Чехи едва не воспользовались ошибкой и пространством впереди, но вместо 4 на 4 получилась быстрая обратная атака. Бруну роскошно вырезал теперь уже с правого края, Леау не хватило длины носка, чтобы реализовать.

Разрезает Фернандеш все эти массивные линии на 32 минуте, но Роналду не прошивает Станека. На добивании Витинья запускает пушку – снова вратарь на месте. Роналду пяткой отдает под врывание все того же хавбека ПСЖ. В последний момент Витинье ставят шлагбаум. Соучек на газоне. Капитан все же оклемался, хотя и хромает. Чехи перспективно подавали с правого фланга, но не дошло до адресата. Леау вместо того, чтобы продолжить движение в штрафную, решил симулировать фол. Желтая справедливая. Первый тайм больше по сценарию Чехии.

Ливень хлещет, Далот пробивает слишком высоко из-за пределов штрафной. Бруну разгоняет контру, когда сопернику не удалось сфолить сзади, но последняя передача подводит. Первый в истории футболист, который сыграл на 6 чемпионатах Европы, жалуется и разводит руками. Роналду очень хочет забить в такой для себя день, но пробивает в голову сопернику после навеса центрального защитника Диаша с правого фланга.

Бывшие одноклубники Андрея Ярмоленко в Вест Хэме отчаянно отбиваются. Леау после желтой уже не идет так смело на Цоуфала, а Соучек не дает Криштиану расстрелять ворота. Канселу, экс-партнер Александра Зинченко, стабильнее обостряет во втором тайме. В какой-то странной позиции ныне Жоау, ведь слева также играет другой фулбек Мендеш. Приходится игроку Барселоны переходить на правый фланг. Оттуда Канселу вырезает крутой пас на Бернарду, но дальше прямолинейный прострел в ноги чехам.

No player was more involved in open-play shot sequences than Bruno Fernandes (11) across the opening round of group games at #Euro2024. pic.twitter.com/pylxoEO5Fs — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 18, 2024

И здесь Цоуфал набегает во вторую волну атаки после банального навеса и катит под удар. Лукаш Провод стреляет в девятку. Первый же удар Чехии в створ ворот. Счастье длилось не более 7 минут. Серия банальных навесов от Бернарду и Витиньи, которые вызывали только недоумение – там же куча высоченных соперников. Однако они что-то знали. Нуну Мендеш выиграл воздух на дальней штанге, вратарь беспомощно и несколько коварно выбил на ногу своему Робину Граначу, который крадет гол у Роналду, просто становясь на пути мяча.

ONE OF THE BEST MATCHES OF EURO 2024!!!



MINUTES AFTER THEIR WINNER WAS DISALLOWED, PORTUGAL'S CONCEICAO PUTS THEM 2-1 UP IN THE 92ND MINUTE OF THE MATCH.



HIS FIRST PORTUGAL GOAL COULDN'T COME AT A BETTER TIME! pic.twitter.com/F8ZwMTkhWv — ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2024

Витинья стреляет издали. От газона, неплохо по мощности и сложности для вратаря. Однако вся острота Португалии сегодня – это навесы и дальние попытки, что довольно печально. Интересное упоминание из прошлого сезона. Если вчера Бельгию прибил словак Иван Шранц, который летом 2023 года забил 2 гола в ворота СК Днепр-1, то сегодня забил другой игрок пражской Славии Провод, который ассистировал в том противостоянии квалификации Лиги Европы.

Portugal 2 : 1 Czechia



xG: 1.89 - 0.31

xThreat: 1.63 - 0.54

Possession: 73.2% - 26.8%

Field Tilt: 80.2% - 19.8%

Def Action Height: 47.3 - 40.7 pic.twitter.com/w8FQv7faPA — markstats bot (@markstatsbot) June 18, 2024

Канселу после перевода на правый край – совсем другое дело. Вопрос, почему так долго Мартинес это рождал. Навешивает Жоау на Роналду, Жота добивает после стойки. Однако VAR отменяет из-за плеча Криштиану, которое забралось в офсайд. Франсишку Консейсау вышел на 90 минуте и на 90+2 вколотил мяч в ворота с нескольких метров. Замены Мартинеса сыграли безупречно, но и здесь Гранач помог.

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