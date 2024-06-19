Это был не тот старт чемпионата Европы, которого ждал капитан сборной Франции Килиан Мбаппе.

Федерация футбола Франции (FFF) подтвердила, что в понедельник Килиан Мбаппе сломал нос в матче с Австрией. В то же время операция на носу ему не потребуется.

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Мбаппе боролся за верховой мяч с Кевином Дансо и ударился лицом о плечо защитника соперника. Инцидент произошёл на последней минуте основного времени. Теперь Килиан будет вынужден носить защитную маску до конца турнира.

"Килиан вернулся в лагерь сборной Франции. В ближайшие дни он будет проходить лечение, без немедленной операции", – говорится в официальном заявлении FFF. Дидье Дешам добавил: "Операция не является немедленной необходимостью, ее следует провести позднее".

Сам Мбаппе отреагировал на новость о своей травме с иронией: "У кого какие идеи по поводу масок?" В свои 25 лет Мбаппе провёл за сборную Франции 80 матчей и забил 47 голов. Однако он ни разу не отличался на чемпионатах Европы.