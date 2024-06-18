Ранее сообщалось, что "львы" достигли окончательного согласия с закарпатцами по подписанию голкипера. Как стало известно Футбол 24, львовские Карпаты приняли окончательное решение по трансферу Кемкина. Контракт игрока будет рассчитан на 3 года, а сумма трансфера составляет 200 тысяч долларов.

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Добавим, что также Кемкиным активно интересовалось Динамо Батуми, но чемпионы Грузии предлагали меньшую сумму.

Напомним, Александр – воспитанник Шахтера. В Минай перешел в июле 2021 года, подписав контракт до лета 2025-го. В прошлом сезоне провел за закарпатцев 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола, а в 2 поединках отстоял "на ноль".

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