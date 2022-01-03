"Работа с молодыми местными футболистами будет одним из направлений развития клуба. Не скажу, что приоритетным, но очень важным. Лично я к этому вопросу намерен подойти очень серьезно.

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Если будут талантливые ребята с хорошим потенциалом, ими буду заниматься со всей ответственностью. Во-первых, это интересно, а во-вторых, для клуба подготовка молодых футболистов – это всегда капитал. К тому же, так должно быть, чтобы местные футболисты играли в местной команде.

Следующим шагом в этом направлении является формирование клубной системы Черноморца, в которой в соответствии со всеми требованиями будет правильно выстроена деятельность футбольной академии", – сказал Григорчук в интервью Meta Ratings.

Напомним, Роман подписал контракт с Черноморцем 30 декабря сроком на 3 года.

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