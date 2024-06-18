Без сомнения, исторический матч. Еще до стартового свистка он был таким. Прежде всего из-за сборной Грузии, которая дебютировала в финальных частях чемпионатов мира или Европы. Также следует упомянуть Факундо Тельо. Впервые матч Евро обслуживал арбитр с другого континента. Право получил рефери из Аргентины.

Звезда Ювентуса досрочно завершил Евро-2024

Турцию считали фаворитом, и она в таком стиле и начала игру. Можно даже говорить о доминировании где-то до середины первого тайма. Ближайшим к голу был Каан Айхан, который из-за пределов штрафной пробил в стойку ворот. Постоянно старался обострять Гюлер, преимущественно ища передачами Йылдыза. Однако открыть счет суждено было Мерту Мюлдюру. Какой же роскошный гол ударом с лету. Сразу же второй гол добавил Йылдиз, но залез в офсайд – совсем немного, на несколько сантиметров.

Не подумайте, что Грузия просто наблюдала. Нет, она совсем не боялась соперника. Инициативу на себя брал Хвича. А кто же еще? Кварацхелия регулярно брал мяч в глубине поля и тянул к чужой штрафной, где искал партнеров в выгодной для удара позиции. Возможно, турки слишком много внимания уделили главной звезде соперника, потому что проспали опасность из другой зоны. Кочорашвили расшатал Йылдиза и прострелил, а Микаутадзе переправил мяч в сетку. 1:1. Вскоре Жорж должен был дубль оформить, но не среагировал на момент и не смог пробить как следует.

Последнюю десятиминутку первого тайма доиграли на встречных темпах. Очень активный футбол, с ударами, с моментами, с эмоциями. Зрителям такое точно нравится. Тренеры не стали ничего ломать в перерыве, поэтому после отдыха команды продолжили свою зарубу. Лучше получалось у турок. Хакан продемонстрировал силу своего удара, который лишь чудом не завершился голом. Вскоре Арда Гюлер показал, что не обязательно бить так сильно. Хавбек Реала с правого фланга по невероятной траектории закрутил мяч в дальнюю девятку. Просто без шансов для Мамардашвили. Второй шедевр от турок в этом матче.

Грузины красоту оценили, но не стушевались. Через несколько минут счет снова мог стать равным. Кочорашвили обыгрался с Микаутадзе и уже собирался праздновать, но мяч попал в перекладину! Какой момент. Он должен был бы вдохновить Сакартвело. Однако Винченцо Монтелла очень искусно повлиял на игру заменами. Челик и Языджи должны были закрывать игру. Как же они могли пожалеть, забей Кочорашвили на 90+3. Невероятный момент для него создали Хвича и Давиташвили. Вот тут могло все решиться. В конце в атаку пошел даже Мамардашвили. И могли же сравнять. Еще одна стойка спасла турок. А затем казус... После череды угловых мяч оказался у Атюркоглу, который бежал по свободному полю и забил в пустые ворота. Все соперники были на другой части поля.



Турции немного повезло, но она с победы начала Евро-2024, то какие вопросы. Что же до Грузии, то ее болельщики могут быть огорчены лишь счетом. Очень достойная игра. Чрезвычайно достойная.

"От сбитых колен на бетонном поле до преемника Марадоны": Хвича – об историческом Евро, мечте Грузии и войне в Украине