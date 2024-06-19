"Думаю, Шотландия и Венгрия – команды похожего уровня. Но всё зависит от того, как мы сыграем. После первого тура Венгрия находится под немного большим давлением, чем мы. Думаю, ей нужно действовать более агрессивно в атаке, чем в матче со Швейцарией, поскольку потенциально она может вылететь из турнира.

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Мы проанализировали венгров и имеем четкое представление о том, как будем играть. Мы смотрели первый матч соперника со Швейцарией: Венгрия заслуживала большего, чем получила в итоге. В отборе к Евро-2024 Венгрия была второй лучшей командой по созданию или реализации моментов со стандартов. Она хороша в переходных фазах, у неё есть мощные форварды, которые хорошо играют в воздухе. Она играет точными навесами. Она очень опасна", – цитирует Нагельсманна beinSports.

Матч Германия – Венгрия состоится в среду, 18 июня. Начало встречи – в 19:00 по Киеву. В первом туре "манншафт" обыграла Шотландию со счётом 5:1.

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