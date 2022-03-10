Виталий Юрченко, когда-то работавший с Анатолием Тимощуком, намекает на сотрудничество бывшего футболиста с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

Бывший пресс-секретарь Тимощука в своем Facebook обнародовал документы, якобы свидетельствующие о кооперации нынешнего тренера Зенита с ФСБ. Датированы они 2012 годом, но Юрченко получил их 4 года назад.

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В посте (ознакомиться можно ниже) приведен текст согласия о сотрудничестве, приказе и присяге самого Анатолия. Но чуть-чуть настораживают грамматические ошибки. В частности, в русском слове приказы вместо "ы" написана "и".

Напомним, Тимощук провел в Санкт-Петербурге 4 года игровой карьеры, а с 2017-го он является помощником главного тренера Зенита. С начала войны Анатолий хранит молчание и публично не осуждает вторжение Кремля в Украину.