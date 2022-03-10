"Сегодня вместе с легендой украинской спортивной журналистики Валентином Щербачевым и побратимами Олегом Пастущиным и Олегом Романовичем сняли футболки Анатолия Тимощука со стенда в Музее Футбола, в свое время основанного совместно с Василием Романовичем.

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Обидно и стыдно за мужчину, который столько раз выводил сборную Украины на международные матчи, а теперь продолжает работать в стране, которая позорно, трусливо и подло убивает наших женщин и детей, выполняя приказы свихненного идиота путлера, а ты, Толик, ни пары из уст об этих бесчинствах против своего народа не произнесешь. Позор, Тимощук! Украинцы гордятся своей нацией, потому что мы свободны и сильны! А ты сейчас недостоин называться украинцем!" – написал Глывинский в Facebook.

Напомним, многие украинские кормильцы "прозрели" и разорвали контракты с российскими клубами, но Тимощук продолжает верно исполнять роль раба оккупантов.

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