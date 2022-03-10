Віталій Юрченко, який колись працював з Анатолієм Тимощуком, натякає на співпрацю колишнього футболіста з Федеральною службою безпеки Російської Федерації.

Колишній прес-секретар Тимощука у своєму Facebook оприлюднив документи, які нібито свідчать про кооперацію нинішнього тренера Зеніта з ФСБ. Датовані вони 2012 роком, але отримав Юрченко їх 4 роки тому.

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У дописі (ознайомитись можна нижче) наведені текст згоди про співпрацю, наказу та присяги самого Анатолія. Втім, трохи насторожують граматичні помилки. Зокрема, у російському слові приказы замість "ы" написана "и".

Нагадаємо, Тимощук провів у Санкт-Петербурзі 4 роки ігрової кар'єри, а з 2017-го він є помічником головного тренера Зеніта. З початку війни Анатолій зберігає мовчання і публічно не засуджує вторгнення Кремля в Україну. Нещодавно він зробив пост із закликом до миру, проте одразу його видалив.

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