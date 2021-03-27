Летом 2006-го Анатолий Тимощук заинтересовал Фейеноорд. Делегация нидерландского клуба прибыла в Украину, просмотрела игрока и быстро договорилась с ним о переходе, сообщает BN DeStem.

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На Тимощука "народный клуб" планировал потратить 5 млн евро, которые должен был предоставить олигарх Ат ван Херк. Правда, в последний момент он отказался от своих слов. Более того, сам Шахтер хотел выручить за игрока вдвое больше денег, а потому дело так и не было доведено до конца.

После этого в 2007-м Анатолий Тимощук перебрался в Зенит за 14,5 млн евро. Сегодня экс-капитан сборной работает ассистентом наставника питерского клуба Сергея Семака.

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