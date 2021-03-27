Влітку 2006-го Анатолій Тимощук зацікавив Фейєнорд. Делегація нідерландського клубу прибула в Україну, переглянула гравця та швидко домовилась з ним про перехід, повідомляє BN DeStem.

Тимощук зізнався, що не був шокований рішенням Луческу очолити Динамо

На Тимощука "народний клуб" планував витратити 5 мільйонів євро, які мав надати олігарх Ат ван Херк. Щоправда, в останній момент він відмовився від своїх слів. Ба більше, сам Шахтар хотів виручити за гравця вдвічі більше грошей, а тому справу так і не було доведено до кінця.

Після цього у 2007-му Анатолій Тимощук перебрався у Зеніт за 14,5 млн євро. Сьогодні екс-капітан збірної працює асистентом наставника пітерського клубу Сергія Сємака.

Голодуючі Поволжя-6: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – різкий наплив заробітчан, черга за паспортами