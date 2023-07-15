"Тимощук? Он – взрослый человек, сделал свой выбор. Я ему просто позвонил и спросил, как ему спится. Ну он сказал, что "точно так же, как и тебе". Я сказал, что только я не в России. Был просто такой разговор, что послали друг друга. О чем с... Хотел сказать "с человеком", но он не человек для меня.

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О чем с этим можно говорить? Для меня его нет, просто не существует. После всего, что дала ему страна – и так поступить. Просто не хочу на камеру говорить какие-то оскорбительные вещи. Для меня он мертв", – подчеркнул Ярмоленко в интервью YouTube-каналу Динамо.

Напомним, бывший капитан сборной Украины остался работать на России даже после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

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