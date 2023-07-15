"Тимощук? Він – доросла людина, зробив свій вибір. Я йому просто зателефонував і запитав, як йому спиться. Ну він сказав, що "точно так само, як і тобі". Я сказав, що тільки я не в Росії. Була просто така розмова, що послали один одного. Про що з… Хотів сказати "з людиною", але він не людина для мене.

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Про що з цим можна говорити? Для мене його немає, просто не існує. Після всього, що дала йому країна – і так вчинити. Просто не хочу на камеру говорити якісь образливі речі. Для мене він мертвий", – підкреслив Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, колишній капітан збірної України залишився працювати на Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

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