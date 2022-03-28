"Почему не обнародовал документ о сотрудничестве Тимощука с ФСБ сразу? Есть человек, с которым Толик поддерживает отношения и с которым я разговариваю. Перед обнародованием информации я все еще колебался – стоит или нет, хотел получить триггер. Поэтому попросил этого посредника: "Задай Толику единственный вопрос: "Путин – х*йло?" Он задал.

Экс-менеджер Тимощука: Все водители, обслуживавшие его в Санкт-Петербурге, были работниками местного ОМОНа

"И что, каким был ответ?" – "Ответил, что не может так сказать, ведь Путин – человек в возрасте, а он так воспитан, что не будет оскорблять старцев". Когда я услышал этот ответ, я понял – никаких стопов не должно быть. Публикация станет правильным шагом, а каждый человек пусть самостоятельно сделает определенный вывод. Для меня в этом вопросе ответ очевиден", – рассказал Юрченко в эксклюзивном интервью для Футбол 24.

Напомним, Тимощук по-прежнему остается работать в питерском Зените и никоим образом не отреагировал на войну Украины с Россией. УАФ уже аннулировала тренерский диплом Анатолия, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий – в частности, трофеев в Шахтере.

Повну версію інтерв'ю читайте на Футбол 24: "Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України