"Сотрудничество Тимощука с ФСБ? Есть много прямых и косвенных показаний и доказательств. К примеру, все водители, обслуживавшие Тимощука в Санкт-Петербурге, были работниками местного ОМОНа. У него было много личных контактов, как с представителями политических элит России, так и с силовыми ведомствами. Если останавливала полиция, идет "звонок другу" – и все, отпускали. В последнее время он этим очень кичился и даже намеренно нарушал правила во время движения. Имел "проездной" – без каких-либо ограничений.

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Тимощук дружит, в частности, с сыном Боярского, который сейчас отпирает россиян от Инстаграммы, Фейсбука, всех соцсетей. У него были личные контакты с Умновым, начальником Главка СПБ и ЛО и помощником Министра МВД России, тот же Миллер и Медведев из Газпрома. В последние годы он активно сотрудничает с РПЦ, даже стал игроком их команды (это после побед в Кубке УЕФА, Суперкубка Европы и ЛЧ и многочисленных трофеев в Украине, России и Германии).

Позже оказалось, что адвокаты по его делам относятся к правящей партии "Единая Россия". Было много других фактов личных контактов с откровенными мелкими предателями или врагами Украины, как Мармазов, например. То есть, потихоньку складываются все пазлы. О контактах с ФСБ он говорил приватно – и не только мне, но и друзьям. Хвастался", – рассказал Юрченко в эксклюзивном интервью для Футбол 24.

Полную версию интервью читайте на Футбол 24: "Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України