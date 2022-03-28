"Чому не оприлюднив документ про співпрацю Тимощука з ФСБ одразу? Є людина, з якою Толік підтримує стосунки і з якою розмовляю я. Перед оприлюдненням інформації я все ще вагався – варто чи ні, хотів отримати тригер. Тож попросив цього посередника: "Постав Толіку єдине запитання: "Путін – х*йло?" Він поставив.

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"І що, якою була відповідь?" – "Відповів, що не може так сказати, адже Путін – людина у віці, а він так вихований, що не буде ображати старців". Коли я почув цю відповідь, то зрозумів – ніяких стопів не має бути. Публікація стане правильним кроком, а кожна людина нехай самостійно зробить певний висновок. Для мене в цьому питанні відповідь очевидна", – розповів Юрченко у ексклюзивному інтерв'ю для Футбол 24.

Нагадаємо, Тимощук досі залишається працювати у пітерському Зеніті і жодним чином не відреагував на війну України з Росією. УАФ уже анулювала тренерський диплом Анатолія, виключила його з реєстру гравців збірної України,а також позбавила всіх регалій – зокрема, трофеїв у Шахтарі.

Повну версію інтерв'ю читайте на Футбол 24: "Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України