Тим Вальтер возглавил Штутгарт

Немецкий Штутгарт объявил о назначении Тима Вальтера главным тренером.

43-летний специалист начнет работу со швабами с нового сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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В сезоне 2018/19 Тим Вальтер работал с клубом второй Бундеслиги Хольштайн и финишировал во главе балтийцев на 6-м месте. Ранее он работал с юношескими командами Карлсруэ и Баварии, а также тренировал дубль мюнхенцев. Вальтер подписал 2-летний контракт с Штутггартом.

Штутгарт по итогам нынешнего сезона занял 16-е место в Бундеслиге и будет бороться за сохранение прописки в элите. В двух матчах плей-офф (23 и 27 мая) "автозаводцы" померяются силами с берлинским Унионом.

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