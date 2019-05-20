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Тим Вальтер возглавил Штутгарт

20 мая 19:20 29 Читати українською
Тим Вальтер возглавил Штутгарт
Тим Вальтер / Imago

Немецкий Штутгарт объявил о назначении Тима Вальтера главным тренером.

43-летний специалист начнет работу со швабами с нового сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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В сезоне 2018/19 Тим Вальтер работал с клубом второй Бундеслиги Хольштайн и финишировал во главе балтийцев на 6-м месте. Ранее он работал с юношескими командами Карлсруэ и Баварии, а также тренировал дубль мюнхенцев. Вальтер подписал 2-летний контракт с Штутггартом.

Штутгарт по итогам нынешнего сезона занял 16-е место в Бундеслиге и будет бороться за сохранение прописки в элите. В двух матчах плей-офф (23 и 27 мая) "автозаводцы" померяются силами с берлинским Унионом.

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Германия Тим Вальтер Тим Вальтер Штутгарт Штутгарт
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