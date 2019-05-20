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Тім Вальтер очолив Штутгарт

20 травня 19:20 117 Читать на русском
Тім Вальтер очолив Штутгарт
Тім Вальтер / Imago

Німецький Штутгарт оголосив про призначення Тіма Вальтера головним тренером.

43-річний фахівець розпочне роботу зі швабами з нового сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У сезоні 2018/19 Тім Вальтер працював із клубом другої Бундесліги Хольштайн і фінішував із балтійцями на 6-му місці. Раніше він працював із юнацькими командами Карлсруе та Баварії, а також тренував дубль мюнхенців. Вальтер підписав 2-річний контракт із Штутггартом.

Штутгарт за підсумками нинішнього сезону зайняв 16-те місце в Бундеслізі й боротиметься за збереження прописки в еліті. У двох матчах плей-офф (23 і 27 травня) "автозаводці" поміряються силами з берлінським Уніоном.

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Німеччина Тім Вальтер Тім Вальтер Штутгарт Штутгарт
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