Тім Кехілл оголосив про завершення кар'єри

Колишній гравець Евертона та збірної Австралії вирішив повісити бутси на цвях.

"Ні, я вже старий для футболу. Я хотів би продовжувати грати, але мені вже 39. Я провів прекрасні шість місяців в Індії.

"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на Мундіалі

Але мене цікавить телебачення, також хочу розпочати підготовку для отримання тренерської ліцензії. Зараз я проводжу час зі своєю сім'єю і відпочиваю.

Це було неймовірно зіграти на чотирьох великих континентах. У мене була велика кар'єра, і я дуже вдячний за це", – розповів він в інтерв'ю Optus Sport's Premier League Today.

Тім Кехілл завершив кар'єру в збірній Австралії

За всю свою кар'єру Кехіл провів 543 матчі, відзначившись 139 голами та 49 асистами. Тім є найкращим