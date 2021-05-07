Флориан Товен на правах свободного агента подписал 5-летний контракт с мексиканским Тигресом, сообщает официальный сайт клуба.

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Зарплата 28-летнего нападающего составит 5 млн евро в год. Стоит отметить, что за Тигрес также выступает 35-летний экс-форвард сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Флориан провел 34 матча, в которых отметился 8-ю голами. Товен в составе национальной команды Франции становился чемпионом мира на Мундиале в 2018-м.

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